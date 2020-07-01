「港版國安法」昨晚11時起生效，蔡英文總統今天再度抨擊大陸罔顧香港民意，背棄承諾。她重申台灣將不分政府民間，共同協力，給予香港人民最堅定的支持。

蔡英文今天在臉書表示，大陸曾經承諾香港五十年不變，港版國安法的強行通過，不僅代表中國罔顧香港民意，背棄承諾，更證明了「一國兩制」不可行。

她說，今天，我們援港專案的「台港服務交流辦公室」正式營運。因應變局，台灣將不分政府民間，共同協力，給予香港人民最堅定的支持。並強調「自由的台灣撐香港的自由」。

(中時 )