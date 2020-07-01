大陸國務院新聞辦公室於7月1日上午10時舉行新聞發布會，介紹港版「國安法」的詳細情況。針對港版「國安法」是否是為了打擊香港泛民派未來的選舉，大陸港澳辦常務副主任張曉明表示，這種猜測太短視近利，中央立法是為了保護香港安全國家安全，不是把所有的反對派陣營當成假想敵。
張曉明表示，泛民派若反對香港「國安法」是否或喪失選舉？相關問題未來會作出具體的界定，制定香港國安法絕對不是把香港的反對政營，作為一個假想敵，這部法律制止是要聚焦打擊極少數得分裂國家者，不是所有的反對派政營。
他強調，香港是多元的社會，還是可以有不同的政見，也可以對政府有不同的意見，鄧小平同志也說過，香港回歸後還是可以大罵共產黨，但是不能變成行動，或將香港作為分裂的基地。一國有底線、兩制有邊界、資本主義也有規則，大家都要遵守不能突破底線。從這點來說，香港的反對派政營也該有所反思。
(中時 )
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