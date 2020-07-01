振興三倍券今起開放預購，國民黨召開「715領券沒分流，又要人民當聰明領券人？」記者會，列舉領券恐排隊耗時、郵局員工限時發券壓力大、徵召受刑人及國營企業員工分裝惹民怨等3大爭議，尤其使用方式複雜、適用標準矛盾，問題重重。國民黨早就建議參考南韓作法，以身分證號尾數區分日子購買三倍券，但蔡政府充耳不聞，屆時若引發爭議、爆發民怨，蔡政府須負最大責任。

文傳會主委王育敏說，三倍券方案推出後，先後傳出郵局員工限時發放壓力大、質疑政府讓國營事業員工不務正業、發放形式複雜到民眾連懶人包都看不懂等問題。

她說，經濟部首波印製1200萬份紙本券，數量達國人過半數，顯示政府單位預估多數國人喜好使用紙本券。但民眾若想直接現場購買，僅郵局單一管道，屆時若大塞車，是否又要民眾當聰明領券人？

因振興三倍券紙本券的分裝工程浩大，蔡政府在端午連假動用全國三大監獄受刑人，並調度中油、台電二大國營事業員工進行紙本分裝近一個月，引發國營事業員工不滿。蔡政府是否帶頭藐視專業？難道不能號召志工或委託民間單位？

王育敏說，因購券、抵用形式複雜，行政院作教學又推懶人包，民眾還是看不懂，程序堪稱史上最複雜，弱勢民眾、高齡長者如何理解複雜的回饋規則？尤其振興三倍券官網的常見問答區，又可發現諸多矛盾處。

她舉3例說，1.健身房點數、餐券皆不適用，但同樣有儲值性質的「高鐵、台鐵或北捷，具使用期限的回數票及1280定期票」卻可以使用；2.水電費雖不適用，但電信、瓦斯、天然氣及有線電視等費用卻在適用範圍內；3.官網雖特別說明民眾可透過捐贈碼，將回饋的2000 元捐贈社福團體，但民眾無法直接將三倍券用於線上捐款。整體判定適用與否的標準太複雜、矛盾，恐將成為漏洞，造成第一線紛爭。

王育敏強調，國民黨最初主張發現金，未獲採納；在三倍券方案出爐之初，國民黨又提出三項具體建議，包括：一、參考南韓作法，以身分證號尾數區分不同日子購買三倍券，避免人潮聚集及排隊擁擠。二、直接發2000元給無法排隊購買的身障人士、弱勢族群，減輕其負擔及排隊人潮。三、政府應分攤郵局員工責任，三倍券若有發放疏失，應由政府承擔所有責任，避免郵局員工分擔賠償。呼籲蔡政府接納國民黨的意見，不要因在野黨建議，就刻意不採納。

她說，交通部長林佳龍日前在國五大塞車，未檢討政府事先未妥善交通分流，反呼籲民眾要做聰明用路人。希望蔡政府儘速綢繆三倍券發放、領用的對策，絕不能屆時再要求民眾當個聰明領券人。

(中時 )