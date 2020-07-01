各界關注已久的振興三倍券1日正式開放民眾預訂與綁定，為讓民眾更加了解三倍券綁定、預訂申請管道，以及各家業者優惠加碼方案，經濟部表示，即日起可善用「振興三倍券官方網站」，查詢相關資訊，同時為了鼓勵民眾多用數位支付，也推出「綁定數位抽Gogoro」的活動。

經濟部中小企業處副處長蘇文玲表示，在三倍券決定要發行之後，不少店家也祭出持券消費可享優惠的促銷活動，「例如拿200元三倍券來消費、就可以當250元用」，所以才會特別想在數位上面多著墨，所以也找過信用卡業者討論，多給一些加碼促銷。

蘇文玲說，近年來支付習慣慢慢改變，受到疫情影響，更加改變的傳統的「接觸支付」的習慣，但考慮到年長者的使用習慣，還是會保留實體紙本，但鼓勵已經有用數位支付習慣的消費者可以多多利用數位綁定，期盼這次有一半的人可以選擇數位。

經濟部表示，民眾可依自己的使用習慣選擇三倍券的領取方式，包括行動支付、信用卡、電子票證或紙本券，官網頁面可以詳細查看領取資格與教學步驟及常見問題，特別是考慮使用數位三倍券之民眾，活動期間可在官網一覽各家平台或銀行祭出的優惠好康，無論看準哪家業者推出的加碼優惠，1日可在官網查看綁定之相關訊息，15日開始消費累計享回饋。

為了鼓勵民眾多多使用綁定數位三倍券，經濟部將推出天天送你Gogoro VIVA Lite活動，只要是民眾在7月1日至10月31日綁定數位三倍券，將有機會獲得業者提供25台Gogoro VIVA Lite電動機車，

從7/1至12/31民眾即可至行動支付、電子票證或信用卡之業者平台進行綁定，於7/1至10/31綁定數位三倍券，經濟部將推出天天送你Gogoro VIVA Lite活動，由業者提供25台Gogoro VIVA Lite電動機車作為活動獎項，預計辦理二波抽獎活動供優先綁定數位三倍券的民眾參與。

經濟部指出，第一波抽獎活動自6日起至15日止連續10日，天天抽出1名；第二波抽獎活動自7月16日起至10月31日止，共計15週，將每週抽出1名，中獎者即為Gogoro電動機車的幸運得主。

活動條件為中獎者不得於中獎後取消三倍券綁定，並經確認其使用三倍券消費滿額3,000元並取得2,000元回饋後，即可至業者門市領取Gogoro電動機車乙台，鼓勵民眾參與加碼抽送Gogoro VIVA Lite，並把握綁定數位三倍券的時間！

(工商 )