（中華經濟研究院長張傳章。圖／陳碧芬）

中華經濟研究院今（1）日公布 2020年6月經季節調整後之臺灣製造業採購經理人指數（PMI）指數為47.2，較上月回升2.4個百分點。中華經濟研究院長張傳章分析，此次指數仍是連續第3個月呈現緊縮，所幸已脫離2012年7月創編以來的最快緊縮速度，6月六大產業PMI中，台灣產業主力的化學暨生技醫療產業、電子暨光學產業在為回報擴張，分別達51.1、50.4，都是這次的好消息。

中華經濟研究院助研究員陳馨蕙指出，製造業者在6月的問卷回覆中，「不再恐慌」，在因應策略上，如無薪假，卻也沒有馬上調回來的想法，面對第三季的傳統旺季，很明顯採「謹慎穩健」，對策上都關注於美國的疫情能否控制。

今天同時公布的2020年6月臺灣非製造業經理人指數（NMI），較上月攀升8.8個百分點至54.0，因此帶來PMI、NMI兩項產業重要指數同時走升，是2019年1月以來的首度雙雙回升，睽違16個月以來的回溫趨勢。

對於接下來的景氣展望，中經院調查，台灣製造業6月間對於「未來六個月展望」指數，本月指數續揚13.3個百分點至44.1，電子暨光學產業與基礎原物料產業大幅攀升10.2與21.1個百分點，本月全體製造業未來展望指數緊縮速度大幅趨緩的主因之一。

至於全體非製造業的「未來六個月展望」，6月指數躍升18.2個百分點至51.7，中斷連續4個月的緊縮轉為擴張。中研院經濟所研究員簡錦漢指出，6月NMI出現報復性回升，是因國內消費者第一個時間點的反映，接下來還期待三倍券的多項優惠，可以把效果增加。

「但是報復性消費，肯定不會持續！」，簡錦漢強調，主要是過去被壓抑了，現在的振興作法是讓消費力恢復到正常水準，且因疫情改變了很多消費行為，如社交距離，讓正常大型活動無法舉辦，直到有疫苗才能恢復到正常活動。

(工商 )