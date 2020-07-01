僅管南韓近日與日本出現貿易關稅的爭端，以及今日黯淡的經濟數據，投資人仍寄望於整體經濟復甦、更多經濟刺激措施的助益，以及追隨美股昨夜的續漲。

周三南韓KOSPI指數高開20點，至午間漲17點或+0.8%，為2125點。外資為主要淨賣家，上午賣超225億韓元(約1874萬美元)。

美國財政部長努欽(Mnuchin)週二表示，1400億美元對中小企業的貸款，將調整為聚焦在對因疫情受害的餐廳、旅館和其他企業。

南韓今日上午公布的六月出口金額以及製造業PMI指數，延續前數月狀況，雙雙出現疲軟數據表現，出口年減10.9%，較前一個月已有放緩減幅。然投資人著眼於經濟從新冠疫情泥沼中快速復甦的希望，抵銷了黯淡經濟數據，認為出口已走出谷底。 上午主要大型股皆走高，鋼鐵、電信類和金融股表現最好。鋼鐵製造商浦項鋼鐵(POSCO)漲4.6%，高麗亞鉛(Korea Zinc)漲4.48%。電信巨擘SK電信上漲5.45%。

重量級的三星電子以及三星生物邏輯一度上漲，隨後皆持平。SK海力士維持上漲1.2%，暫報86300韓元。

韓元上午上漲，1198.8韓元兌一美元。

(時報資訊)