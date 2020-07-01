台股反彈近百點，類股普漲，水泥股位居漲勢前列，亞泥(102)有本土法人力挺，今日當上領頭羊，漲幅超過2%，一舉回補近半個月來的跌幅。台泥(1101)漲勢低調，但股價穩中透堅，持續沿著月線強勢盤整。嘉泥(1103)先前來到18.5元高點即遇瓶頸拉回修正，在17元之上獲得支撐後多方開始上爬，今日表現雖未突出，但已回升到所有短均之上，蓄勢待發。至於啟動接班計畫的環泥(1104)，董事長侯博義的長子侯智升，正式接掌總座；次子侯智元升任執行副總，公司「鐵三角」陣容成形，惟股價冷反應，持平表態。

今日類股漲多跌少，電子股回穩，食品、觀光、航運等相對走弱，水泥股在傳產族群中發光。由於台商回流，國內科技廠辦建案增加，且大陸刺激經濟基建工程釋出超標，以及雨季結束等各種有利因素影響，水泥族群迎接第三季傳統旺季；市場看好水泥企業第三季營運將比第二季更有「報復性」成長，預估營收與獲利季增率上看2位數。

水泥個股具備基本面優勢，且殖利率多在5%以上，支持股價停在高檔區間，今日亞泥漲勢一馬當先，漲幅達2%，幸福(1108)跟隨在後，漲逾1%；台泥、信大同步走高，嘉泥小漲後沿平盤震盪。水泥股隨著第三季旺季來臨，後市可期。

(時報資訊)