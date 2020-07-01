全球金融市場在2~3月間同時承受疫情、油價戰爭、金融市場動盪導致流動性不足三重衝擊，不但股市重挫，具避險性質的黃金、公債也跟著下跌。Fed為避免流動性不足問題惡化演變為信用緊縮危機，以前所未見的速度挹注市場資金。展望H2，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士表示，寬鬆的貨幣政策與市場避險需求有可能帶動黃金價格上揚，金價在昨天盤中一度漲破1800美元，預估未來還有高點。外匯市場方面，目前市場的不確定性使得美元維持高檔，未來疫情若出現緩和，美元和日圓都將因市場風險意識下降而轉弱。

若要問經濟何時復甦？羅瑋認為，目前觀察重點為進入冬季後疫情是否在北半球捲土重來，若爆發二次大流行，預估全球經濟要到2022年才有機會看到曙光；若各國做好充份準備，下半年未出現大流行，明年3月或下半年就有機會復甦。在復甦的型態上，以製造業為主的亞洲經濟體包括中、韓、台、越南雖已復工，但因歐美終端需求不振，復甦將呈NIKE型；美、德、日等先進國家有機會呈U型或W型；仰賴觀光旅遊服務業為主的星、港，以及巴西、印度、南非等疫情嚴峻國家，可能呈現L型走勢。

下半年市場存在四大不確定因素牽動經濟及金融市場動向，包括COVID-19疫情、美國總統大選、貿易衝突及油價戰爭。疫情造成經濟前景惡化，讓市場喪失信心，連帶降低石油市場需求牽動油價；而近期川普民調支持度下降，加上種族衝突仍在延燒，若川普為鞏固支持鐵票、移轉國內不滿情緒，再次施壓中國、歐盟挑起貿易衝突，將對市場造成負面影響。當金融市場出現劇烈動盪時，Fed是否持續大力介入支持。

目前全球經濟黯淡，需求不振使得原物料價格持續低迷，雖然供需失衡狀況在OPEC+維持減產政策下稍微改善，但若未擺脫疫情影響，預估油價微幅上揚後將維持40美元~60美元區間波動。

(時報資訊)