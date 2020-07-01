大同(2371)昨天股東會後，遭台灣證券交易所懲處，自7月2日起打入全額交割股，大同一早跳空跌停價18.9元開出，委賣張數逾1.3萬張。大同第一季的每股淨值15.48元，今早跌停仍高於每股淨值，由於市場派進場價平均在20元之上，是否會有買盤進場拉抬也受到矚目。

大同連續19年沒發股利，公司昨天記者會表示，由於大同不再受轉投資干擾，未來將聚焦智慧電網與太陽能，大同新能源版圖成形有利獲利回升。

大同指出，華映與綠能都曾經是大同集團獲利的金雞母，但也深受產業供給過剩的拖累，而成為大同經營上之包袱。華映與綠能的情況實屬產業不幸，但公司未來可不再認列鉅額的轉投資虧損，也因此於去年全年及今年第一季皆繳出獲利的成績單。

大同過去幾年聚焦在智慧電網與太陽能的轉型，已讓大同新能源版圖成形，近日更引入日本前六大商社的雙日集團，與日本十大電力公司之一的日本四國電力，將共同投入太陽能電廠，顯見大同在太陽能及智慧能源的能力與實績，都已讓世界一流企業夥伴願意一起投入，對公司是一大肯定。

(時報資訊)