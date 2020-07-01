為刺激在地消費，政府振興三倍券今天起開放預購，松果購物(6740)今天加入自辦電商振興行列，即日起至8月31日祭出全面性發放3000元振興券計畫，且看準一站式回饋購物模式愈趨多元化，加碼攜手異業夥伴推限時有感回饋，活動期間刷指定信用卡享最商6％現金回饋，不限金額消費即可抽「7-ELEVEN 100元禮物卡」，以有感回饋振興消費市場。

松果購物董事長郭家齊表示，實踐「共好」策略是電商經營學最重要的一環。這次松果購物自辦振興券計畫，期盼將振興券放大回饋給消費者，刺激整體消費市場買氣，同時帶動中小零售業的銷售量，以達至振興在地經濟的宗旨。

隨著疫情趨緩，政府逐漸將政策從紓困轉移至振興在地消費，松果購物繼4月推出「中小企業單店百萬補助計畫」全面性補助店家力抗疫情衝擊外，今更推全面無條件發放3000元振興優惠券回饋消費者，分別為200元面額6張﹑100元及500元面額各3張，指定APP消費至指定門檻即可抵用。松果購物更攜手異業夥伴推出多元優惠，包括國泰世華信用卡、永豐信用卡都有推出回饋，以振興券搭配信用卡為消費者提供一站式多元回饋。

(時報資訊)