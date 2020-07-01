王文洋19歲帥兒首曝光 偕母呂安妮出庭

王文洋與呂安妮之子王銓勵，控告台北美國學校郭姓學長盜用臉書（FB）帳號一案，竟意外扯出當初王文洋告呂安妮的爭子官司內幕！郭姓學長父親透露，王銓勵與兒子之間有高達上千則對話訊息，若這些私訊曝光，當初爭子官司，王文洋就會告贏呂安妮。

王銓勵告郭姓學長盜用臉書一案，6月4日開庭，郭男人在美國，由父親代為出庭。據鏡週刊報導，郭父透露，其實兩人之間有高達上千則的Gmail聊天室對話等相關事證，可證明兒子並非惡意盜用王銓勵帳號。

而這些私訊內容，甚至包括王銓勵透露與母親呂安妮之間不為人知的互動關係。郭父表示，訊息內容如果拿出來用，當初王文洋為了王銓勵告呂安妮的官司，應該就會贏。

身價千億元的宏仁集團總裁王文洋，與女友呂安妮情牽22年，生下一子王銓勵，然兩人已於2017年分手。2018年，王文洋因近1年無法見到兒子王銓勵，王認為呂安妮阻擾父子見面，控告呂安妮妨害自由以及侵害王銓勵的受教權。

據了解，台北地檢署調查時，王銓勵替媽媽呂安妮說話，表示母親從未妨害他的自由，不了解父親為何提告。最後北檢做出不起訴處分。

(中時電子報)