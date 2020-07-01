近年韓流襲向全世界，許多人都想學韓語。財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）今天表示，今年台灣考區度最後一次「韓國語文能力測驗」（TOPIK）將於10月18（日）在台北、台中、高雄三地舉行，報名期間為7月1日至14日。

TOPIK係韓國官方研發的檢定測驗，由韓國國立國際教育院及駐台北韓國代表部委託財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）獨家在臺辦理，採線上報名。

LTTC特別提醒擬報考者，報名時間世界各地不同，切勿錯過。報名資訊請至TOPIK台灣官網（https：／／www.topik.com.tw）瀏覽，或電洽LTTC韓語測驗小組(02)2362-6385分機253。

LTTC表示，台灣每年約有萬名考生報考TOPIK，考生人數最多者為16歲至22歲的高中生與大學生，占比逾4成；以今年台灣獨步全球辦理之5月24日測驗為例，前述學生族群較去年10月測驗成長近2成，足見國內TOPIK報考者有年輕化趨勢。

TOPIK分為初級程度之TOPIK I及中、高級程度之TOPIK II，TOPIK I測驗項目含聽力、閱讀，TOPIK II加考寫作，報考者可依自己的韓語能力選擇合適的級數參加；TOPIK成績證明書可作為赴韓留學、交換學生、就職、移民、自我評量等所需之語言能力證明。TOPIK成績單得自成績公佈日起兩年內由考生自行至韓國TOPIK官網無限次免費列印。

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