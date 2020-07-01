錢櫃大火燒出私有娛樂場所公安問題，公部門建築也不惶多讓，新北市議員民進黨團今上午總質詢時指出，新北市公有建築消防安檢不合格清冊中，有94間不合格，其中有86間是學校與幼兒園，且學校至今還有168棟未取得使用執照，孩童安全堪慮。新北市長侯友宜指出，一定會安全無虞才會使用，每年經費也都會到位逐步改善，確保學生安全。

新北市議員戴瑋姍指出，新北市2019年公有建物安檢不合格清冊有94件，其中86件是學校與附設有兒園，包括火警自動警報、設備與避難器具，不是故障、停機或是回路斷線，這情況就如同錢櫃一樣，如果發生事故，傷亡會非常慘重。

戴瑋姍也指出，目前校舍尚未取得使用執照有168棟，校舍需要耐震補強也還有106棟，希望市府嚴格要求業者落實公共安全前，應該先針對市府自有建物的公安來加強。

侯友宜說，基本上學校都是因為校舍老舊，基本大部分都可以改善，改善率很高，市府會做到更完整。

消防局長黃德清說，新法令2019年11月開始上路，包括水帶超過10年要重新檢測，才會導致許多場所不合格，目前都已逐步改善完畢。

工務局長詹榮鋒指出，目前尚未取得使照的學校有145件，已改善17件，雖然沒拿到執照，但公安都會檢查，市府也都將案件列管，希望能在2025年前由各事業目的主管機關完成改善。

(中時 )