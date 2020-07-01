大陸國務院港澳辦副主任張曉明。(取自央視)

大陸國務院港澳辦副主任張曉明1日表示，制定港版國安法，並非將香港反對派陣營作為假想敵，他強調，「一國有底線，兩制有邊界」，資本主義社會也有其政治遊戲規則，他還引述大陸前領導人鄧小平曾說的話，香港回歸後還是可以罵共產黨，但不能把它變成行動，變成在民主幌子下的反對大陸基地。

大陸國務院新聞辦公室1日舉行針對港版國安法的記者會，有媒體詢問，此法是否為了取消香港反對派參選9月的立法會選舉？張曉明說，這種猜測把利法目的講得太功利、短視，他強調，著眼點是為了維護國家安全，是為了保國家安全、還給香港安寧，為了使一國兩制行穩志遠，「我們站位比他們要高得多」。

媒體詢問，香港議員若反對港版國安法，是否會喪失當選資格？張曉明說，這是「一個需要我們認真研究的問題」，他相信將來香港政府會依據香港基本法、這部國安法，和現行有關法律，對此問題做出具體界定。

張曉明還說，制定香港國安法，絕對不是把香港反對派陣營或泛民陣營作為假想敵，制定這部法律就是要聚焦打擊極少數嚴重危害國家安全的犯罪份，子而不是整個反對派陣營。

張曉明表示，香港是個多元社會，政治上也是多元的，在香港實行一國兩制，已經體現中央的政治包容，香港還是可以長期存在不同政見，包括反對政府的主張，「小平同志當年也講過，香港回歸後，還是可以罵共產黨，但是不能把它變成行動，變成在民主的幌子下反對大陸的基地，這是小平同志當年講的」。

他強調，「一國有底線，兩制有邊界」，資本主義社會也有資本主義社會的政治遊戲規則，也有底線，大家都要遵守規則，都不能突破底線。他認為香港的反對派陣營，應該好好注意反思，並且作適當調整。

(旺報 )