◎振興三倍券 超商預購上路 首日狂當機

振興三倍券今天上午9點開放預購，民眾選擇多樣可到超商，官網，甚至手機網銀等進行預購綁定的動作，但可能因為短時間湧入太多預購民眾，許多系統都無法進入網站，甚至當機，彰化縣議員曹嘉豪一早排隊也撲空，表示還有七天，建議民眾分流分批，當個聰明領券人。

◎三倍券上路首日塞爆！王美花：前半小時預約近7萬筆

今日也是三倍券上路的第一天，王美花說，早上當機只有幾分鐘，後來馬上就恢復了，前半個小時紙本的預約就已有6萬7000份，電子數位綁定也有9萬4000份，半個小時就已經超過16萬份的預約，經濟部隨時都在密切聯繫，希望短暫的當機盡量能夠克服減少。

◎新冠肺炎衝擊！打工族時數劇減 單月少逾5千元

新冠肺炎衝擊各行各業，其中對第一線的服務業衝擊甚大，據台少盟日前公布的「新冠肺炎疫情對青少年職場工作衝擊調查」指出，有4成4的青少人表示，工作受到疫情影響，其中以薪資變少、無薪假為主，甚至有青年打工族每月打工時數從70小時減少至37小時，如以基本薪資推算，單月就減少逾5000元。

◎欠稅大戶52億沒繳 2022年就一筆勾銷

財政部今（1）日公布欠稅大戶名單，個人欠稅大戶冠軍仍為股市聞人黃任中之子黃若谷蟬聯，累計欠稅加罰鍰近19.05億元，加上黃任中本人與親姊夏黃新平等，家族累計欠稅攀升至52億元，創下個人欠稅大戶11連霸。

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(中時電子報)