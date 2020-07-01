廖郁賢母親蘇妙惠（左）到場聲援女兒。（周麗蘭攝）

《周刊王》報導雲林縣時代力量女議員廖郁賢自印訃聞，請領雲林縣縣議會議員之間的互助金12萬6000元，但家族的訃聞卻沒有她的名字，事後她也自稱「沒有爺爺」。廖郁賢今（1日）出面澄清，她2歲就被爺爺趕出家門，別的議員父母過世她也有被扣白包，她為何不能請領這條錢？（周麗蘭攝）

《周刊王》報導雲林縣時代力量女議員廖郁賢自印訃聞，請領雲林縣縣議會議員之間的互助金12萬6000元，但家族的訃聞卻沒有她的名字，事後她也自稱「沒有爺爺」。廖郁賢今（1日）出面澄清，她2歲就被爺爺趕出家門，別的議員父母過世她也有被扣白包，她為何不能請領這條錢？

廖郁賢今（1日）在雲林縣時代力量黨部對媒體說明，她表示，訃聞應該是每一個兒子都可以印吧，她父親是他爸爸的兒子，爸爸的爸爸過世，訃聞上怎麼可以沒他的名字？他是兒子為何不能印訃聞，那不是假訃聞，她爸爸也有自己的朋友，也要通知好友、要陪對，印訃聞這件事情是爸媽做的，跟她無關，她2歲就沒阿公了。

廖郁賢說，有一個月共有三個議員的父母過世，她被扣9千元，她也要陪對，她為何不能請領這條錢？

廖郁賢母親蘇妙惠到場聲援女兒，蘇表示，鄉下就是有父母偏心的問題，她結婚3年被趕出來，當時廖郁賢2歲、她肚子還有一個7個月大未出生的兒子。

蘇妙惠說，公公說二兒子（她丈夫）的小孩都不承認，只承認大兒子生的，天公有保祐，大兒子沒生，現在死了才要叫她兒子回去捧斗、哭，她不可能讓孩子回去（祭拜），小孩也不想回去，她的3個小孩除廖郁賢喝過婆婆供給的兩瓶奶粉，其餘沒喝過廖家一滴奶粉。

(中時 )