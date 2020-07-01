疫情期間，Google 搜尋可透過 AR(擴增實境)方式查看多種動物的功能，也就是說讓手機變成「動物園」的服務，因為防疫需要在家上學的需求，再度爆紅成為不少家長在家教學的利器。如今，不僅可以用 Google 搜尋看看可愛的毛小孩，還可以看恐龍，把家裡變成「侏儸紀公園」。

Google 透過官方部落格宣布，他們與 Universal Brand Development、Amblin Entertainment 以及 Ludia 合作，將系列電影《侏羅紀世界》中的 10 種恐龍帶到 Google 搜尋中，讓使用者可以看著巨大的暴龍在自家客廳踏著腳，或著凝視雄偉的腕龍，觀察它聳立在附近樹上的樣子。

使用者可以用行動裝置在 Google 上搜尋恐龍，然後點選「透過 3D 模式檢視」來旋轉或是放大並近距離查看。藉由 AR 技術，使用者可以將恐龍帶到自己所在的空間，並調整其大小，透過和周遭的物件比較，了解恐龍究竟有多大。在 Android 裝置上，還可以調高音量設定，聆聽每種恐龍的腳步聲和吼叫聲。現在起，使用者可以透過 AR 看到的「侏羅紀世界」恐龍包括：暴龍、迅猛龍、三角龍、棘龍、劍龍、腕龍、甲龍、雙脊龍、翼龍和副櫛龍。

Google 公布搜尋中最熱門的恐龍排行榜。(Google提供／黃慧雯台北傳真)
Google 公布搜尋中最熱門的恐龍排行榜。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

在 Android 裝置上，使用者可以在 Google app 或任何 Android 瀏覽器中搜尋「恐龍」或上述 10 種恐龍之一，然後點選「透過 3D 模式檢視」查看（3D 內容可在支援 Android 7 以上的裝置上查看，AR 內容則可以在支援 ARCore 的裝置上觀看）。 在 iOS 裝置上，使用者可以在 Google app，或是用 Chrome 和 Safari 瀏覽器在Google.com 中，搜尋「恐龍」或上述 10 種恐龍之一（3D 和 AR 內容皆可在 iOS 11 以上版本的裝置上查看 ）。

使用者也可以運用錄製選項創作 AR 影片，或是重建自己最喜歡「侏羅紀世界」電影中的經典場景。 在照片和影片中標註 #Google3D 和 #JurassicWorld，和全世界的恐龍迷一起回到恐龍時代旅行吧！

Google 3D動物園升級囉 可錄影30秒更生動
防疫在家自學 Google搜尋可用AR看動物翻紅

(科技)

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