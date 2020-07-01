疫情期間，Google 搜尋可透過 AR(擴增實境)方式查看多種動物的功能，也就是說讓手機變成「動物園」的服務，因為防疫需要在家上學的需求，再度爆紅成為不少家長在家教學的利器。如今，不僅可以用 Google 搜尋看看可愛的毛小孩，還可以看恐龍，把家裡變成「侏儸紀公園」。

Google 透過官方部落格宣布，他們與 Universal Brand Development、Amblin Entertainment 以及 Ludia 合作，將系列電影《侏羅紀世界》中的 10 種恐龍帶到 Google 搜尋中，讓使用者可以看著巨大的暴龍在自家客廳踏著腳，或著凝視雄偉的腕龍，觀察它聳立在附近樹上的樣子。

使用者可以用行動裝置在 Google 上搜尋恐龍，然後點選「透過 3D 模式檢視」來旋轉或是放大並近距離查看。藉由 AR 技術，使用者可以將恐龍帶到自己所在的空間，並調整其大小，透過和周遭的物件比較，了解恐龍究竟有多大。在 Android 裝置上，還可以調高音量設定，聆聽每種恐龍的腳步聲和吼叫聲。現在起，使用者可以透過 AR 看到的「侏羅紀世界」恐龍包括：暴龍、迅猛龍、三角龍、棘龍、劍龍、腕龍、甲龍、雙脊龍、翼龍和副櫛龍。

Google 公布搜尋中最熱門的恐龍排行榜。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

在 Android 裝置上，使用者可以在 Google app 或任何 Android 瀏覽器中搜尋「恐龍」或上述 10 種恐龍之一，然後點選「透過 3D 模式檢視」查看（3D 內容可在支援 Android 7 以上的裝置上查看，AR 內容則可以在支援 ARCore 的裝置上觀看）。 在 iOS 裝置上，使用者可以在 Google app，或是用 Chrome 和 Safari 瀏覽器在Google.com 中，搜尋「恐龍」或上述 10 種恐龍之一（3D 和 AR 內容皆可在 iOS 11 以上版本的裝置上查看 ）。

使用者也可以運用錄製選項創作 AR 影片，或是重建自己最喜歡「侏羅紀世界」電影中的經典場景。 在照片和影片中標註 #Google3D 和 #JurassicWorld，和全世界的恐龍迷一起回到恐龍時代旅行吧！

(科技)