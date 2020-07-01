大安區為長者最多的區域，約有64280人，長者怕熱大多會集中在早上到區公所申請。（游念育攝）

振興三倍券今開放預購，台北市特別加碼敬老專案，長者可到市政大樓、各區公所、老人服務中心、里辦公處里幹事等櫃台受理，大同區公所一早就湧入不少長者，悠遊卡系統一度不穩定，但區公所有因應的方式，先採填寫紙本方式，再幫長者補登錄；大安區公所為北市長者最多的區，也開放大禮堂專區和加派人手，加快長者申辦的速度。

台北市加碼補助敬老愛心振興券，7月15日起65歲以上長者消費累計達3000元，8天後就可至4大超商收銀台靠卡，就能收到3000元不限期的回饋，紓困專案才剛結束，緊接著是振興券的承辦，申請第1天，不少長者一早就到區公所前排隊，有了紓困金申請的經驗，各大區公所都超前部署，加派申辦人手，不讓長者等太久。

台北市大同區公所表示，8點半人潮較多，悠遊卡系統在早上9點30分左右出現不穩定的狀況，因此先請民眾填寫紙本，事後再幫忙補登錄，現場也有工作人員向長者說明加碼和使用的方式。

台北市大安區公所副區長李條凰說，區公所為長者加開了大禮堂的區域，讓長者能有賓至如歸的感覺，加上老人家較沒耐心等候，也加派人手，盼能以最有效率的方式幫助長者申辦，區公所甚至超前部署，花2天時間演練，模擬現場狀況。

李條凰表示，大安區為長者最多的區域，約有64280人，長者怕熱大多會集中在早上到區公所申請，申請第1天，流程上都相當順利，許多長者也對流程霧煞煞，但到區公所都有專人解答。

台北市政府推出敬老加碼的振興專案，也防止民眾購買商品後退貨的考量，7月15日起消費累積滿3000元，7天鑑賞期後會收到簡訊通知，第8天即可到超商靠卡，就能收到3000元的回饋金。

(中時 )