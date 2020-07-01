針對大陸人大通過《港區國安法》，引發國際關注，民眾黨高雄市長補選參選人吳益政1日受訪表示，大陸對香港應該是要尊重，而不是單一方面用霸權來處理，這樣大陸只會把自己推向離世界更遠，此法令與香港人息息相關，但卻沒有跟香港代表充分討論，這樣法令是不具備正當性與合法性。

吳益政說，去年台灣學生在高雄文化中心、凹子底公園舉辦靜坐聲援香港反送中活動，他都有前往關心，他認為，有些政治人物平常不重視香港問題，現有議題卻來蹭、來消費是不合適的，不管是國民黨、民進黨或民眾黨都該具體提出對香港事件明確態度，而不是僅是消費議題而已。

吳表示，他個人是反對大陸北京單方面通過《港區國安法》，這法令跟香港人有關，大陸方面並沒有與香港方面討論，也沒有經過法律程序，只會造成更大對立，對大陸反而是更大傷害。吳今天清晨在臉書發文說，他是自由、民主、法治的實踐者，也感嘆兩岸議題每到選舉，就成為操縱族群的手法造成族群撕裂。

(中時 )