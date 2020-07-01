台灣出現「報復性」購車潮，根據監理所新車領牌資料，6月國內新車銷量達4.14萬輛、年增8.2％，銷量甚至比1月傳統旺季更多，創今年單月新高紀錄，也遠優於業者原先預估的3.7萬輛數字。

其中龍頭和泰汽車（2207）最猛，6月新車總銷近1.2萬輛、年增17.3％，成為推升6月整體車市逆勢成長的主力。其中代理進口的豐田休旅車RAV4，6月繳出近3,900輛的驚人銷售成績，再度超越自家國產車豐田Altis，重奪台灣暢銷車冠軍；和泰車代理的日本豪華車品牌凌志（Lexus）汽車，6月也以2,451輛、年增33.4％的驚人成長，拿下豪華品牌車銷售冠軍。

中華汽車（2204）6月以4,562輛的新車領牌成績為居第二；台灣本田異軍突起，以3,214輛的領牌成績，躍居第三；裕隆日產汽車（2227）3,138輛、年增3.5％，排名居第四；台灣賓士2,320量排名第五。

車商分析，上半年因疫情耽誤買氣，隨著各車商6月端出高額促銷、折價方案，以及多款新車型上市，買氣回籠；多家歐系品牌進口車商，若非因原廠前些時後防疫停工，影響供車，6月台灣車市應該會更好。

(工商 )