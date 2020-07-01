（富邦財經趨勢論壇1日舉辦，富邦投顧董事長蕭乾祥預估台股具三大利基，指數下半年有機會突破12,682高點。圖／陳昱光）

台股7日首個交易日開出好采頭，盤中大漲百點，指數登上11,700點，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，考量台灣經濟表現、全球科技供應鏈重要性提升，以及資金潮效應三大優勢，預估下半年台股有機會突破12,682點，歷史高點挑戰12,800點。

富邦財經趨勢論壇1日登場，展望後市表現，蕭乾祥表示，「經濟染疫」、「美中對抗」及「央行救市」是牽動市場的三大因素，今年在主要經濟體經濟成長動能驟降的情況下，全球央行的充沛資金供應形成資產市場的重要支撐，然而這波疫情對產業趨勢、市場結構的後續影響與調整，將會是下半年投資布局的重要關鍵。

針對台股下半年走勢，蕭乾祥看好產業面台灣科技產業供應鏈在疫情及美中科技戰中皆占有優勢，且民間投資熱絡，經濟轉骨成效逐漸顯現，且有高殖利率、高股息特色，可望持續吸納資金，三大利基支撐台股上攻動能。

蕭乾祥指出，整體台股股價淨值比（P/B）區間預估落在1.65～1.95倍水準，對應指數高低點位約在10,700～12,800點區間。

由美股來看，今年以來表現強勢類股以科技股為主，過去科技類股常以科技五霸FAAMG為指標，不過今年美股以半導體、電動車及網路串流影片的TANNA（Tesla、AMD、NVIDIA、NETFLIX及ASML）漲勢已超越FAAMG，成為新一代科技股的指標，顯示後疫情時代電子產業趨勢出現改變，對於半導體等電子元件的需求會大量增加。

選股策略上，聚焦科技與除息行情，選擇方向以遠距商機、科技產品升級帶動的半導體與手機組件需求、綠能政策及高殖利率績優股四大主軸，相關族群為NB、伺服器、網通、IC設計、PA、鏡頭、軟板等。

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