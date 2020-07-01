新北市三重戶政事務所因表現優異，在今年的全國「戶政日」慶祝活動上勇奪「績優戶政機關楷模獎」、「績優戶政人員獎」、「績優戶政志願服務人員獎」3項大獎，副總統賴清德親自將獎座頒予三重戶政事務所主任陳世銘，場面熱鬧非凡。
陳世銘表示，三重戶政事務所肩負新北市戶役政主機房重責長達16年之久，團隊表現優異，更連續3年獲得「新北市戶政為民服務績優機關」殊榮，去年更受市府委辦「新北友好市400＋暨戶政展」，慶祝人口突破400萬，吸引逾萬民眾參加。
三重戶政事務所指出，榮獲「績優戶政人員獎」的戶籍員陳政翮極為勤奮，承辦業務包括108年新北市戶政展及戶政家族日活動採購案、新北戶役政主機房不斷電及環境監控系統汰換等招標案，就連假日都會主動加班至戶政事務所幫忙處理事務，完成所有任務。
三重戶政事務所表示，榮獲「績優戶政志願服務人員獎」的林曾秋霞則已在戶政事務所工作17年，服務時數近3000小時，熱心親切，民眾都對其優質服務表示肯定。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。