三重戶政事務所在全國「戶政日」頒獎活動上勇奪戶政最高榮譽三冠王。（新北市三重戶政事務所提供／張睿廷新北傳真）

新北市三重戶政事務所因表現優異，在今年的全國「戶政日」慶祝活動上勇奪「績優戶政機關楷模獎」、「績優戶政人員獎」、「績優戶政志願服務人員獎」3項大獎，副總統賴清德親自將獎座頒予三重戶政事務所主任陳世銘，場面熱鬧非凡。

陳世銘表示，三重戶政事務所肩負新北市戶役政主機房重責長達16年之久，團隊表現優異，更連續3年獲得「新北市戶政為民服務績優機關」殊榮，去年更受市府委辦「新北友好市400＋暨戶政展」，慶祝人口突破400萬，吸引逾萬民眾參加。

三重戶政事務所指出，榮獲「績優戶政人員獎」的戶籍員陳政翮極為勤奮，承辦業務包括108年新北市戶政展及戶政家族日活動採購案、新北戶役政主機房不斷電及環境監控系統汰換等招標案，就連假日都會主動加班至戶政事務所幫忙處理事務，完成所有任務。

三重戶政事務所表示，榮獲「績優戶政志願服務人員獎」的林曾秋霞則已在戶政事務所工作17年，服務時數近3000小時，熱心親切，民眾都對其優質服務表示肯定。

(中時 )