香港警方「紫色」警告旗幟曝光！《港國安法》昨日正式刊憲並即時生效。至今早（1日）社民連發起的灣仔遊行期間，有警員攜同新款「紫色」警告旗，內容以中文及英文列明，展示旗幟或橫額﹑叫喊口號等，若有分裂國家或顛覆國家政權等意圖，可能構成《港區國安法》的罪行。

以往香港七一回歸紀念日，社民連均會在灣仔發起遊行至金紫荊廣場，今早社民連遊行期間，有警員攜備新的紫色警告旗幟，分別以中文及英文列明內容，內文提及：「這是警方發出的警告。你們現在展示旗幟或橫額／叫喊口號／或其他行為，有分裂國家或顛覆國家政權等意圖，有可能構成《港區國安法》的罪行，你們可能會被拘捕及刑事檢控。」

香港01消息指，法例已正式刊憲生效，如遇到任何違法情況，警方會即時執法。警方現在會就公眾集會、遊行的情況執行《港區國安法》，包括在上述活動中舞旗或橫額、叫口號及組織者演講，如果行為有煽動或教唆、分裂國家或顛覆國家政權等目的或意圖，例如揮舞的旗幟及橫額，涉及港獨、香港藍白旗、「香港獨立、唯一出路」、「香港人建國」、「香港獨立、民族自強」等圖案、字眼，即屬違法。

而且由於《港區國安法》是指任何分裂國家或顛覆國家政權的罪行，如果旗幟及橫額的內容明示或暗示「香港獨立」或「香港建國」，亦屬違法。此外，任何其他分裂國家的旗幟，包括台獨、藏獨、疆獨，亦屬違法。

(中時 )