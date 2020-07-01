許多人為了較高的薪水，會選擇到北部工作，有網友分享，當年在高雄工作的月薪是3.3萬，10年後起薪還更低，碩士生也才3萬，讓原PO忍不住大嘆，真的越來越慘了，引發網友論戰，台灣勞工的悲哀！

男網友在論壇《mobile 01》上發文表示，2011年赴大陸前，在高雄市做的最後一份工作是傳產的國外業務專員，且薪水是3萬3千元，在當時就無法接受了，但人資卻說，有這薪水還是因為原PO有碩士學歷。

原PO也提到，轉眼2020年到了，聽親戚說，高雄的起薪又更低，碩士畢業才3萬元，都要暈倒，男生在高雄只賺3萬，真的就是圖溫飽，另一半賺2萬多，夫妻月薪合計才5萬而已，是能將孩子拉拔大，但其他享受都不要想，似乎高雄市的薪水越來越慘。

另外，也有高雄網友分享，在1995年離開高雄時，薪水就有30500元（碩士學歷），所以當年毅然離開高雄是對的，台北薪水比高雄好太多了。難怪高雄的高考公務員的缺總是擠破頭，高考排名要前幾名才能填到高雄，屎缺大多在台北及新北。

許多網友認為，這樣比較其實沒意義，因各縣市都有低薪問題，不只與碩士學校科系有關，與工作性質也相關，不是所有的碩士都是這樣的狀況。更有網友指出，現在學歷是參考，很多碩士生進公司表現的比大學生還差，受點挫折就要鬧離職。

(中時電子報)