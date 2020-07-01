高雄市長補選8月15日舉行，民進黨立委高嘉瑜在節目上，指李眉蓁根本還沒準備好，被趕鴨子上架，主持人謝震武問說「妳對她抨擊這麼多，是因為她說唱歌比妳好聽嗎？」讓高嘉瑜忍不住說，有特色才是重點，自認自己的音樂領域已不可及。

高嘉瑜在節目《新聞面對面》中氣炸表示，李眉蓁幕僚給她建議，說唱歌比高嘉瑜好聽，所以覺得在這場選戰裡，可以跟自己PK歌喉外，還覺得可以選得好、選得上，但唱歌好不好聽不是重點，重點是有沒有特色。

現場來賓聽完大笑，高嘉瑜接著說，自己唱完《隱形的翅膀》後，網路上有5、60種版本要模仿她，大家都覺得說，這是不可及的音樂領域、難以達到的成就，「李眉蓁有辦法嗎？」雖然改編了北漂青年，重點是有沒有引起共鳴，「可見我的歌喉是引起共鳴才有這麼多版本，李眉蓁有嗎？」

台北市議員鍾小平認為，李眉蓁唱歌好聽多了，YouTube點閱也很高，如果高嘉瑜還講自己歌聲有共鳴，那李眉蓁可以擊鼓鳴冤了，「她太冤了」。

不過，台北市議員王世堅則說，李眉蓁犯了一個大忌，竟然要來挑戰高嘉瑜的歌聲，雖然說高嘉瑜的歌聲不是說好聽，但智慧、靈性、可愛。

(中時電子報)