雖然美股隔夜的全面上揚表現，然國內不佳的經濟數據表現，以及當地新冠疫情的不確定性，拖住投資人情緒。
周三日經225指數高開43點，隨後於窄幅區間波動，晨收跌41.94點或-0.19%，為22246.2點，午休後跌65點。東證一部指數跌6.97點或-0.45%，為1551.8點。航空股和紙類紙漿股跌深最多，分別跌1.76%和1.64%。
自解除緊急事態以來，日本一直尋求將每日新增病例數壓至20例以下，然已經連續五天出現50例以上的病例數。日本官房長官菅義偉表示，在最糟的情形下，可能會重新執行緊急事態。
日本六月製造業PMI持續低於50，連14個月下跌。另外日本央行的短觀調查顯示，大型製造業的信心再跌深至負數的34，至金融風暴時期的谷底，該調查正面的數據為製造業願意在本財年增加高於預期的資本支出。
儘管日圓走弱，汽車股仍下跌，鈴木汽車跌3.39%，本田汽車跌1.69%，日產跌1.13%。
(時報資訊)
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