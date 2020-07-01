Tesla股價強勢攻高，帶動國內Tesla概念股，端子廠—健和興(3003)及貿聯-KY(3665)今天盤中股價走高，健和興盤中股價更強攻漲停板。

相較於全球各大車廠深受各國因新冠肺炎疫情封城封國衝擊，生產及銷售跌入谷底，Tesla在大陸生產及銷售亮眼，成為公司業績穩定成長的推手，根據中國乘用車協會數據，Tesla在5月向中國客戶銷售11000輛上海超級工廠製造的Model 3，較4月近4000輛成長2倍多，生產及交車順利也帶動Tesla股價連番創高，6月30日Tesla股價強勢大漲，以1079.81美元作收，漲幅達6.98%，激勵國內Tesla個股聯袂走高。

健和興自結前5月合併營收為12.87億元，每股稅前盈餘為1.47元，儘管下半年產業透明度不高，但因美國電動車大廠—Tesla擴大在大陸市場佈局，加上大陸積極推動5G建設，5G及基礎建設需求強勁，讓健和興下半年營運不看淡。

健和興表示，目前電動車相關及5G產品出貨穩定，可望成為下半年營運的支撐，今年車用產品及5G相關產品佔比亦可望較去年拉升。

受惠於Tesla隨歐美解封及大陸復工生產順利，且家電及工業等亦因東南亞各國陸續恢復生產，貿聯-KY車用、家電及半導體等工業產品出貨自6月趨於正常，在各產品出貨暢旺下，貿聯-KY預估，只要出貨正常，第3季業績可望優於去年同期，下半年營運可望優於上半年。

(時報資訊)