全球疫情衝擊景氣，但中菲行(5609)營運逆勢揚帆，4、5月營收連創新高，中菲行指出，公司三大策略奏效，在國際航班銳減、各國的交通運輸樞紐及海關紛紛封閉之際，仍可為全球客戶的物流供應鏈嚴格把關，充分展現完整的物流實力。

今年疫情影響，全球各地封城封港，在醫療物資及電子零件需求大增下，反而讓空運出現供不應求，而且有錢還搶不到艙位。空運占比相當高的中菲行，在這波疫情中，將過去練兵成果完全展現，不但讓客戶順利出貨，也讓本身營收及獲利表現不俗。

中菲行歸納成功的三大策略，1.掌握資訊，方案客製化：這次疫情首要重點便是讓全球客戶與策略合作夥伴獲得其所涵蓋服務市場的即時資訊，中菲行持續提供從最初疫情爆發時的航班取消，到各國主要運輸口岸的陸續封閉與重啟，以及其所帶來的物流市場艙位和運價變化，便是站穩腳步重要的利基。

疫情期間為掌握時效性，中菲行更針對如個人防護設備等防疫物資，討論應變計畫提供客戶解決方案，如截至今年6月，陸續從大陸各主要城市及新加坡客製化包機至美國、澳洲與英國等，以及從大陸、南韓與日本經台北和香港到澳洲、波蘭與德國等空運、海運、卡車與鐵路整合的多式聯運，大幅增加緊急狀況下跨境貨物運輸的穩定性。

2.創新應用，溝通零距離：中菲行透過其商業智慧科技(BIT)部門專業實力，成功地建立虛實並進、無遠弗屆的移動智慧物流整合能力，於抗疫期間持續為全球客戶提供服務。

因應全球防疫，透過相關自動化系統的虛擬辦公室，只要有網路，中菲行即可落實居家辦公，加上集團超前部署於年初1月28日即暫時性禁止全球同事海外出差與嚴加掌控面對面會議等，從內部著手共同防疫，並強化應用即時訊息與線上會議有效溝通，能快速回應市場變化和顧客需求，進而創造整體經營的最大效益。此外，經由其自行研發的訂單管理系統(POMS)與協同合作服務平台(CSP)，除了能和客戶端的系統對接，即時掌握貨物銷售/運送/採購/倉儲的最新動態，以有效進行眾多供應商的貨物拆分/合併/取消/轉單，並能透過平台連接上下游廠商及客戶，以專案為單位提供智慧化預先提醒功能，特別是在市場環境嚴峻的情況下，加強供應鏈績效查核。

3.穩健成長，夥伴跨全球：中菲行的危機應變計畫，不僅仰賴全球行銷服務據點的員工與上下游供應鏈運輸、代理商等合作夥伴，特別是因應各國口岸封閉，仍合作做出多元化而有彈性的解決方案，給予全球客戶對中菲行能夠給予高品質服務的信心。

(時報資訊)