新北市林口區幸福高爾夫球場發生勞資糾紛，數10名桿弟、聲援團體今（1日）上午10時在球場大門口舉牌抗議，大喊「我要工作！」要求球場應執行台北地院裁定內容，讓員工回球場工作，並尊重勞動部、新北市勞工局認定雙方為雇傭關係；球場則回應，抗告期間，不宜讓桿弟回球場工作。

佳福工會理事長葉孟連指出，球場桿弟長期遭受球場以「假承攬」方式規避雇主責任，於2017年成立工會，爭取勞健保、退休金等權益，球場卻強迫簽「委任契約」，拒簽的桿弟遭球場違法停班，至今已3年。

新北市產業總工會秘書長王浩指出，此勞資糾紛先後已由新北市政府勞動局、勞動部認定雙方為雇傭關係，5月28日台北地院假處分裁定，今日回復雙方雇傭關係，並每月給付勞方最低薪資2萬3800元。

王浩也說，針對裁定內容，有8名桿弟不滿金額與過去工作收入相差甚遠，工會桿弟年資皆15年以上，月薪約3至5萬元，因此桿弟對此提出抗告，但桿弟提出抗告與公司回復員工工作權益是兩件事，呼籲業者重視勞工權益，日後也將至司法院抗議。

佳福育樂事業公司對此回應，8名桿弟對裁定內容提出抗告，卻又要求公司依據裁定內容回球場工作，完全互相矛盾，因此在抗告期間，為了尊重法院判決結果，不宜讓桿弟回到球場工作，但不放棄任何和平溝通機會，對於工會激化對抗的手段，企圖汙名公司商譽，公司也絕不會低頭。

(中時 )