副總統賴清德今天頒獎給6縣市績優戶政機關，稱許戶政人員是防疫的幕後英雄，民眾入出境、隔離或檢疫，完全要靠戶政資料核對。蔡英文總統也以賀電期勉戶政人員精進資通科技應用，攜手同心為國家永續發展榮景貢獻心力。

賴清德今天與內政部長徐國勇共同出席「109年全國戶政日慶祝活動頒獎表揚典禮」，賴清德頒獎給6縣市績優戶政機關。

賴清德表示，戶政人員是庶政尖兵，從出生到除籍，或者兵役、賦稅、交通，甚至防疫等工作，都是都建立在戶政基礎上。每個人從出生、結婚、搬家，通通都要仰賴戶政人員的協助，戶政人員跟全國民眾站在一起，共同面對人生的各個歷程。

戶政機關過去行政效能曾受詬病，但他說，歷經幾十年來不斷的改革、精進，現在只要談到戶政機關，人民都是比出大拇指。

新冠肺炎疫情近期衝擊全球，台灣也採取各項防疫措施，賴清德稱許戶政人員，現在也新增一個頭銜，就是防疫的幕後英雄。

他說，第一階段防疫工作主要是圍堵，民眾無論是入出境、隔離或檢疫，完全要靠戶政資料核對，再靠民政力量及警察服務，才能達成。戶政人員是防疫幕後英雄當之無愧。

蔡英文總統也致賀，期勉戶政同仁精進資通科技應用，優化線上申請服務，完善詳實户籍品質，創新簡政便民措施，攜手同心為國家永續發展榮景貢獻心力。

(中時 )