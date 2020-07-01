雲林縣109學年高中、國中、國小校長昨（6月30日）進行遴選，第二階段遴選結果有4名初任國小校長，分別是文正國小陳登曜、 鎮西國小陳嘉銘、 中興國小潘佳玲、 豐安國小林正賢。

(中時 )

#國小 #校長 #遴選 #結果 #雲林縣