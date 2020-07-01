三倍券開放超商預購及虛擬券綁定的第一天，已傳出眾多災情，其中各大銀行推出的綁定三倍券加碼10%回饋的名額早在9點一到搶光光。但有網友在PTT發文，分享HSBC匯豐登錄網址9點半才出現，「等我登錄成功是9點43分才第386人，祝大家成功」，但似乎是匯豐網站太爛，讓網友刷到崩潰「我是辦到一張假卡嗎？」

原PO在PTT分享匯豐銀行登陸網址後，許多網友紛紛點進去綁定三倍券，卻遲遲無法成功，「無法理解為什麼顯示資料不符合..」、「跳出未持有信用卡，傻眼」、「竟莫名其妙的成功了，感謝原PO分享」、「驗證碼好不容易出來了，結果認證失敗，這是闖關遊戲嗎」、「我覺得我辦到一張假卡，始終說沒資料」。

也有人分享登錄成功秘訣，「一直刷驗證碼，刷到崩潰就成功了」、「未持有就是一直重刷驗證等他過為止」。據網友回報，截至12：20，還有剩12891個名額。

翻攝自 匯豐網站

(中時電子報)