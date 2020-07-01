台灣防疫成績優異，但屢被歐盟、日本甚至關島等拒於門外，現在傳出好消息，日本在首波開放越南、泰國籍商務人士入境後，台灣有望成為第三個可以入境日本的國家。日媒指出，7月中旬日本政府將與韓國、中國大陸和台灣交涉相關事宜，而汶萊與緬甸也可能在這波名單內。

朝日新聞報導，針對新冠肺炎疫情較為緩和的國家和地區，日本政府將於7月中旬與台灣、中國大陸、韓國交渉一事納入檢討的方向，此案也可能包括汶萊與緬甸。知情人土透露，重啟商務人士入境日本，將依防疫等條件作為協議，而交涉國家會以台灣先行。

台灣是否可以解除赴日禁令，其實從五月份開始即被廣大民眾熱議，直到日前確定台灣未列入首波名單，台人心中堪稱五味雜陳。有民眾認為，台日向來關係友好，加之台灣的防疫成績，日本政府怎能無視。後來有日媒揭露，台灣未列第一波，有可能是日本檢驗能量不堪負荷的考量，也有民眾戲稱，日本疫情近來有上揚趨勢，不開放台人入境，其實是安倍政府對台友好之舉。

(中時電子報)