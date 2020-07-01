即將卸任的監察院長張博雅1日出席嘉義市升格為省轄市38周年慶祝活動，媒體採訪她對目前總統蔡英文提名新任監察院長陳菊有很多爭議的看法，她表示，不能批評。

媒體再問她，當前社會有廢除考試院、監察院的聲音，她說，不能廢除，外國三權分立，立法單位是上、下兩院或參、眾兩院，不是單一的立法院，如果是單一的話，那變成怪獸了。

(中時 )