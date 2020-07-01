陳菊提名爭議 監察院長張博雅：不能批評 15:342020/07/01 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳菊提名爭議，監察院長張博雅說，不能批評。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 即將卸任的監察院長張博雅1日出席嘉義市升格為省轄市38周年慶祝活動，媒體採訪她對目前總統蔡英文提名新任監察院長陳菊有很多爭議的看法，她表示，不能批評。 媒體再問她，當前社會有廢除考試院、監察院的聲音，她說，不能廢除，外國三權分立，立法單位是上、下兩院或參、眾兩院，不是單一的立法院，如果是單一的話，那變成怪獸了。 (中時 ) #監察 #院長 #監察院長 #批評 #媒體 也許您會感興趣 政治熱門新聞 可能與台灣建交？「索馬利蘭」背景驚人！ - 政治 李眉蓁競選團隊出爐 支持者看到名單大喊：贏了 - 政治 李登輝最新病情曝光！聽到1「關鍵字」眼睛會亮... - 政治 贊同國民黨佔領立院這訴求？2.3萬名網友投票結果令人吃驚 - 政治 歐盟解封為何缺台灣 民進黨大老曝3點：陳時中卸責的最好說辭 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。