檢警在案發後10小時逮捕倪姓搶匪，並從犯案用機車車廂內起出剩餘贓款。（報系資料照／李文正台北傳真）

倪姓男子因積欠債務，竟將歪腦筋動到前老闆頭上，去年11月20日凌晨，趁左姓老闆提早抵達物流公司，身上攜帶當日貨款，竟以電擊槍恫嚇「我等你很久了，把包包給我！」得手變裝逃逸，焚燒犯案時穿著衣物，但身高、眉毛、眼睛早已被認出，檢警10小時後循線逮捕搶匪，士林地檢署日前偵結，依強盜罪提起公訴。

36歲倪男犯案當天凌晨3點多，先將機車停放在物流公司附近，變裝後埋伏在旁邊，等候左姓老闆開門準備出車送貨，4點多老闆從住家中央北路開車抵達公司，倪見老闆出現即亮出電擊棒「我等你很久了，把包包給我」。

左拿出一疊鈔票，但因倪曾在公司擔任員工，4個月前遭開除，熟知老闆身上的現金不止於此，隨即將手伸入包包內，取走剩下的現金得手8萬2000元，並沿著巷弄徒步逃跑，再騎機車進入提外便道逃跑以為沒人認出他的身分。

警方接獲報案後，根據63歲左姓老闆的描述，確認搶匪是離職員工，下午2點多在附近中和街發現倪的蹤影，並從機車車廂內起出剩下的贓款，倪坦承家中每月開銷近4萬元，入不敷出，在外又積欠8萬元，才會鋌而走險，其中2萬元早以匯出給債主。

起訴書指出，倪攜帶電擊棒作為犯案工具，客觀上組以對他人構成威脅，已構成攜帶兇器強盜罪，依法提起公訴。

(中時 )