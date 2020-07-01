東典光電（6588）1日以承銷價68元掛牌，因搭上5G特快車，在興櫃時股價即受到追捧，6月30日興櫃盤中報價一度來到158元，成交均價亦達到150.30元，成功創下波段新高，也激勵東典蜜月行情順利啟航，開盤即跳空以155元開出，盤中最高來到162.5元，相較於承銷價68元，大漲逾1.38倍。。

受惠於全球5G相繼開台，萬物互連通訊品質及傳輸速度要求日高，帶動光通訊濾片需求量大增，加上東典是全球少數高密度分波多工系統（DWDM） 薄膜濾光片（TFF）的供應商，（TFF）是5G通訊中增加資訊流量的重要關鍵（Dense Wavelength Division Multiplexing System）所需用到的技術，市場需求遠大於供給，出貨量能加溫，前景看好。

根據研究機構Market Research Future預估，全球光通訊市場規模將於2023年達240億美元，2016至2023年市場規模複合成長率約為9％，維持穩定成長之趨勢。5G最大的特色除了提高傳輸速度外便是「萬物互連」，預期小型基地台建設將進入快速成長期，對於光通訊產業的需求也將水漲船高。

受惠於全球5G設備需求增加，東典去年營收年增42.43％，來到3.5億元，稅後淨利5,588萬元，年增50.53％，EPS 2.41元。今年第一季因疫情影響，累計營收僅6,038萬元，較去年同期減少16.3％，不過，換算EPS0.36元，仍優於去年0.31元。

(工商 )