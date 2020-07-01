資訊服務商精誠資訊（6214）跨入區塊鏈金融服務領域，精誠1日宣布，與美國區塊鏈金融服務新創Aegis Custody簽署合作意向書，未來將結合雙方優勢與資源，共同透過區塊鏈技術，為企業打造高透明度的數位通證發行、保管、交易、融資等一站式服務平台，協助傳統證券商透過區塊鏈發行資產，跨入資產數位化新商業模式，成為STO（Security Token Offering，證券型代幣）自營商，在台灣建構STO自營生態。

證券型代幣STO的發行，是運用區塊鏈技術，將股票、債券等傳統金融商品資產以虛擬代幣的型式證券化，可以讓交易更公開透明、成本更低，且能24小時全天候交易。精誠表示，台灣尚在起步階段，但目前在國外已經有實際應用於房地產及酒店投資、遊戲產業收入分潤的成功案例。

精誠指出，Aegis Custody計劃在今年將擁有美國與香港兩地信託牌照，致力於以區塊鏈技術開發相關虛擬貨幣電子錢包，未來可望在STO市場推廣應用。精誠指出，公司過去多年累積了證券系統建置相關經驗與技術，將可與FinTech新創公司合作相關建置服務，激盪出創新的火花。

Aegis Custody所發行的錢包具備多重簽章設計的數位資產保管轉移流程等專業技術，有助於降低證券商與STO自營商加入STO市場的成本，進一步活絡台灣金融市場。

Aegis Custody執行長魏巧杰表示，「期望STO在台灣的未來發展，能達成無國界、無時差的全新資本市場交易，並透過區塊鏈技術中智能合約的編程，將證券通證化無限拆分，降低投資金額門檻，也同步完整的資產資訊，此外證券通證化的利息、分紅等內容也能編入智能合約中且自動化執行，並具備T+0同步完成清算等傳統證券所沒有的優勢，規模較小的企業及新創公司能透過STO募資快速對接到資金池，藉此提升新創公司知名度。」? 在區塊鏈產業中，加密貨幣、交易所、錢包環環相扣，也因此大家最重視的無非就是「安全性」。Aegis Custody的區塊鏈技術文件通過美國核發的CC（Common Criteria）安全評估共同準則認證，數位資產託管也達到美歐日EAL5+最高資訊安全等級，此外，Aegis Custody開發的錢包是目前世界上唯一一家，安全原則全部都寫在正規安全晶片上的錢包，擁有極高的安全性。? 精誠透過自主研發的AI人工智慧解決方案，結合紮實的金融產業知識與服務經驗，不斷提供金融企業客戶創新AI情境應用，為持續協助金融企業擁抱創新，精誠此次攜手Aegis Custody成為台灣STO技術服務提供商，期望能在未來實現主管機關認可的STO交易所，活絡台灣金融交易市場，共同建構台灣區塊鏈金融基地，將台灣推向全球虛擬貨幣及加密類資產交易的第一線，同時帶動台灣軟體業加速邁向國際市場。

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