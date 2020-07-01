大陸青少年風靡追星。有陸媒調查，近半數中小學生追星時間長達3年以上，在網路科技發達情況下，「學生粉」數量不只增加，被稱為粉絲圈的「飯圈」更趨低齡化，不少人從小學展開追星生活，甚至經營網路社群媒體，成為職業粉絲，而為了支持各自偶像而產生的人際惡鬥，更已釀成嚴重的網路暴力現象。

《半月談》雜誌社針對大陸全國2萬多名12歲到18歲的中學生，進行追星調查，透過回收的網路問卷來看，「學生粉」數量龐大，並且近年來「飯圈」低齡化特點也越來越明顯。依照調查結果顯示，42.2%的中學生自小學便開始追星生活，而52%的中學生追星時間更長達3年以上。

19歲的媛媛（化名）現在韓國讀大學，之所以赴韓求學及學韓語，在於喜歡韓國明星，「我3年前開始喜歡一位韓星，為了獲取偶像訊息，所以自學韓語」。另外一名大陸高中生小新（化名）則說，升學課業壓力沉重，「混飯圈」是她緩解學習壓力的方式。

即便粉絲大多是青少年，但在粉絲圈裡，有影響力與號召力的則是社群網頁或討論版的資源站站長、後援會高層，他們多數是成年人，是粉絲群體當中的中堅力量。

多名資深粉絲透露，「飯圈」內部不只有派系，還會因為經濟實力、話語權、影響力等資源，將粉絲分為三六九等，當中更有將追星當成工作的職業粉絲，拍攝偶像日常照片語影片，上傳到網路，或是發行寫真書，作為事業經營。

由於青少年年紀小，判斷能力不足，問卷在「國家面前無偶像」的選項中，也就是論及國家形象或公共事務是否比追星重要時，完全支持者僅占39.8%，絕大多數者仍以明星至上，跟隨偶像步調來走。

除此之外，從追星衍伸的網路暴力現象，也更是嚴重。一名粉絲小婉（化名）說，她在現實生活中的個性很文靜，但只要在網路群組上，看到網友詆毀她的偶像，「我會用同樣的話回擊，當時不覺得這些話髒，因為論壇裡的人都是這個狀態，但事後也覺得當時自己頭腦發熱。」

另一名學生粉絲青青（化名）也說，她與另一票粉絲在網路罵戰，不料自己的照片被對方公布在網路上，還配上醜、豬等汙辱性詞彙，之後甚至連家庭、學歷、工作訊息都被陸續曝光，嚴重影響個人生活。

對此，問卷也進行調查，發現粉絲群中18.9%的人曾遭遇網路暴力，同時當中48.7%的人同意教訓「為非作歹的粉絲」。

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(中時電子報)