大陸全國人大常委會昨天表決通過港版國安法，日後違法該法，最高將判處無期徒刑，其中第38條提及，外國人士聲援香港或議論香港政治的內容，若涉及法條規定的罪刑，也可能觸法。對此，國民黨文傳會主委王育敏今天強調，任何在香港澳門的修法，都不該影響台灣民眾出入的人身安全，任何修法沒有權力強加在台灣人民身上。

對於大陸全票通過港版國安法，國民黨文傳會主委王育敏上午受訪除表達遺憾外，也表示該法嚴重壓縮一國兩制的空間，並重申支持港人治港、高度自治的作法。

至於蔡英文總統宣布台灣援港專案的「台港服務交流辦公室」今天正式營運，未來因應變局，台灣將不分政府民間，共同協力給予香港人民最堅定的支持。王育敏說，這個辦公室看起來比較像是諮詢單位，恐難以提供香港朋友具體幫忙，加上民進黨一直阻擋港澳條例修法，期盼民進黨是真的撐香港，而不是玩假的。

詢及國民黨改委會提出的兩岸新論述被認為沒有太大進步，王育敏說，因應最新兩岸情勢與兩岸關係，以及台灣最新民意，國民黨與時俱進提出新論述，且堅持對兩岸最有利的方向前進，本周日起，黨主席江啟臣將展開全台演講，與基層黨員代表座談，傾聽其對改革意見的看法。

(中時 )