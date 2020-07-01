大陸37歲男星高雲翔2018年赴澳洲雪梨拍戲，與製片王晶捲入性侵案，因官司滯留當地長達2年，直至今年3月陪審團宣告「所有罪名不成立」，然高雲翔雖重獲自由，但形象已然崩毀，和女星董璇的8年婚姻也早在去年就告吹，他回到大陸後也一直保持沉默，直到近日又有了動作，甚至貼出自拍照，但卻招來無情罵聲。

高雲翔捲性侵案後首po自拍照，卻引來一面倒負評。(取材自高雲翔

高雲翔獲判罪名不成立後，回到大陸北京仍神隱沉默，直到上個月初更新微博，貼出蛋糕照片祝福女兒「小酒窩」生日快樂，而今天凌晨(7/1)，他首度在社群露面，貼出案發後首張自拍照，寫下：「不想在思量：你到底在何方」，引起關注。

高雲翔首度po自拍照，卻不是普通樣式，照片中，他戴了華麗鳳冠、畫上京劇臉譜，紅唇、杏桃鳳眼女裝扮相，展現出反差嬌俏感，只是滿美的一張照片，卻意外引來批評，因為他這個月來動作頻頻，被認為是帶著壞形象準備復出，而從留言數看，比起過去顯得冷清許多，且幾乎一面倒都是罵聲，人氣明顯很難重返榮景。

(中時電子報)