北市議員王鴻薇今天上午到學園路會勘，質疑測速照相機變成裝置藝術。（譚宇哲攝）

學園路緊鄰台北藝術大學、台北城市科技大學，是許多學生騎機車通勤的必經之路。（譚宇哲攝）

北市北投區學園路車禍頻傳，上月19日才發生一起學生死亡車禍，北市議員王鴻薇發現，學園路5年來發生279件車禍，但學園路上的測速照相機竟是只有外殼、未裝照相機，連5年零取締，質疑測速照相機變成裝置藝術，北投警分局交通分隊允諾，會在明天啟用該測速照相機。

學園路為緊鄰台北藝術大學、台北城市科技大學的斜坡道路，平時是許多學生騎機車通勤的必經之路，該路段速限為時速30公里，許多車輛下坡時未減速釀成車禍，從2016年至今年6月23日，已造成205人受傷、1人死亡。

王鴻薇今天上午邀集市府相關單位到場會勘，有民眾陳情，北藝大校門前學園路口的測速照相機根本是假的，沒有運作。

北投警分局交通分隊長楊宗儒坦言，因轄區內有許多測速照相地點，但照相機數量有限，目前是採輪調方式擺放照相機，會在明天盡速啟用學園路測速照相機，也會編排移動式勤務，警示用路人依照時速30公里的速限減速，另也會再評估是否於其他位置增設測速照相機。

王鴻薇表示，9年前她要求於學園路增設測速照相機，以減少交通事故，但近5年事故件數卻居高不下，原因竟是完全沒有超速取締，「請問柯文哲，台北市的測速照相機什麼時候變成裝置藝術了？」她強調，後續會進一步清查，北市到底還有多少假測速照相機。

(中時 )