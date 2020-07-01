《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（1）日的國際新聞重點。

【1】美首席防疫專家：每日新增10萬確診不意外

美國至今已有260萬人確診、12.7萬人死亡，且疫情曲線再次攀升，6月底甚至出現一日4.5萬人確診，打破先前單日新增確診紀錄。對此，美國防疫首席專家佛奇6月30日赴國會時警告，如果美國再不積極防疫，「每日新增10萬確診一點也不意外」。

【2】美正式宣布：華為中興列國家安全威脅

大陸全國人大常委會30日正式通過港版《國安法》，同日美國聯邦傳播委員會（FCC）正式宣布，將大陸科技巨擘華為以及中興通訊列入「國家安全威脅」，禁止美國企業使用政府資金購買這2家公司的設備。

【3】歐盟發布安全旅行名單 台灣未列入

歐洲聯盟於30日發布「14個安全旅行區」，範圍包括歐洲、亞洲、非洲與大洋洲、南美州等國，但是台灣並未列入。

【4】共和黨人透露：川普民調若無改善可能退選

美國總統川普選情陷入低迷，加上新冠疫情日益惡化、種族爭議示威仍未平息，近期又爆出美軍傳在俄羅斯懸賞下而遭阿富汗塔利班殺害等風波，川普與民主黨總統參選人拜登之間的民調差距仍保持在2位數。一名共和黨人向美媒《福斯新聞》透露，若川普近期民調仍無起色，可能會退出11月的總統大選。

【5】海王星天空會下「鑽石雨」 科學家找到原理

鑽石是純碳在高壓環境下形成的，生成條件嚴苛，所以在地球上很罕見，然而在遙遠的天王星與海王星，卻會出現「鑽石雨」，只可惜我們永遠也取得不了。科學家最近以實驗的方式研究出鑽石雨的成因和原理。

(中時電子報)