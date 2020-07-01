新北市稅捐稽徵處今公布地方稅「欠稅大戶」，營利事業欠稅2件、個人欠稅7件，總金額高達5億6709萬元；其中新亞電器欠稅2.8億、新店已故大地主王連旺養女張王美鳳所「繼承」的8763萬巨額欠稅，分別列居前2名，且今年9件欠稅大戶，全是連續上榜多年的老面孔。

新北市今依《稅捐稽徵法》規定，公告去年7月至12月間，欠稅逾1000萬元或營利事業累計欠稅逾5000萬元的重大欠稅案，今年共有9案，個人欠稅7案、金額2億1001萬餘元，營利事業2案，欠稅金額3億5708萬餘元。

新北市稅捐稽徵處指出，今年9件欠稅案全是老面孔，總欠稅金額較去年減少50萬元，多數因債務人名下已無財產，儘管有私人土地，也因債權人不願承受，公部門也無力接管等原因，追討難度高。

新北市稅捐稽徵處解釋，地方稅與中央稅不同，無加計滯納利息的規定，因此欠稅金額不會隨著時間增加，而加計利息，呼籲欠稅人儘速繳納，否則若送強制執行，除了須加徵滯納金外，還須繳納執行費用，影響企業及個人形象。

本次公告「欠稅大戶」，分別為「新亞電器股份有限公司」（2.8億元）、張王美鳳（8700萬元）、「新店育樂事業」（7000萬）、陳春惠（3098萬）、何石城（2548萬）、知名電玩大亨林鐘義（2358萬）、洪嘉隆（2081萬）、詹明德（1144萬）、陳昌易（1005萬）。

(中時 )