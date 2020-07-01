近期重新竄紅的「FaceApp」，雖然可以免費試用3天，但若未在訂閱期結束前24小時內取消訂閱，即使事後刪除該APP，仍會因「自動續訂」條款被收取990元年費，引發後續爭議；民進黨立委高嘉瑜今（1）日召開記者會，要求行政院消保處必須檢討現行法規，以及協助民眾向境外爭議公司求償返還費用；App Store和Google Play等平台也應負責任，要求在平台上架的App業者說明清楚相關條款。

高嘉瑜表示，近一年中，涉及手機APP自動續訂相關爭議的申訴案件即高達190件，與前一年的75件申訴案件相比，成長超過兩倍，近5年申訴案件則高達351件。她也說，最近有陳情人投訴，下載遊戲軟體打發時間，中文介面寫免費使用3天，但英文介面卻暗藏陷阱，每次更新都要付費，手機只要自動更新遊戲，就會一直扣款，很多人都不會看到英文條款，無意間就被收費。

高嘉瑜指出，目前手機APP自動續訂爭議態樣至少有5類：第一、以「免費試用」、「贈品」或「優惠價格」等方式吸引消費者下載APP，但未告知試用期間或優惠期間屆滿後將自動續訂並扣費；第二、消費者付費購買APP一定期間的使用權利，但未被告知期間屆滿後會自動續訂並扣繳費用；第三、消費者下載APP前雖知悉並同意自動續訂，但之後想要取消自動續訂時，卻找不到取消的介面；第四、消費者取消自動續訂後，企業經營者不願退還款項或要求收取違約金；第五、APP開發商或平台業者位於境外，僅以電子郵件為其聯絡方式，消費者求助無門。

高嘉瑜表示，上述各種爭議，都讓消費者無所適從，甚至費時費力申請退款，仍要不回鉅額款項。她呼籲，消費者如遇有上開爭議事件，可以依「消保法」第43條、第44條之規定，向企業經營者、消費者保護團體或消費者服務中心或其分中心提出申訴，或向直轄市或縣（市）消費爭議調解委員會申請調解，以保障自身權益。

高嘉瑜說，政府機關應呼籲App Store和Google Play等平台，要求APP業者說明清楚相關條款，並明顯地標示於購買方案頁面，且應於消費者訂閱期將屆前，通知下次扣款日期，善盡告知的義務，切實保障消費者的權益。

行政院消保處簡任秘書陳星宏回應，業者自動續訂條款倘剝奪消費者的締約自主決定權，恐已違反「消保法」第11條、第12條之平等互惠或誠信原則，對消費者顯失公平，這是屬「無效條款」，消費者得依法主張相關權利。陳星宏也表示，會請經濟部滾動檢討業者不合理、不合法的條款，假如違法，讓消費者要負擔高風險的狀態，在法治層面就是無效條款。他最後也呼籲，民眾要做一個「聰明的消費者」，應該要閱讀業者提供的契約條款，不要糊裡糊塗就點選「我同意」。

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(中時電子報)