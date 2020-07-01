台南市消防人員駐點防溺將成歷史名詞。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真）

台南市著名的戲水景點每年夏季共約發20件溺水案件，台南市消防局20年來派員執行駐點救溺勤務，1日走入歷史，未來將交棒給台南觀旅局聘任專業的救生員，消防人員回歸救災、救護專責工作。

暑假總有不少民眾愛到海邊戲水，台南市觀夕平台、漁光島與黃金海岸全屬危險沙灘海域，每年夏天仍是台南市民熱門的戲水景點，台南市消防局20年前來抽調消防人力駐點救溺，還需兼顧附近的救災與醫護勤務。

台南市消防局這項勤務1日走入歷史，成為6都之中，繼台北、台中之後，第3個將駐點救溺從消防單位轉移給專業人員的城市。

台南市消防局災害搶救科統計，台南市觀夕平台、漁光島與黃金海岸等3大海灘每年夏天共約發生20件救溺案件。在危險海域禁止戲水的相關法條上，消防局並無開罰權利，過去駐點救溺只能勸導，幸好在這些救溺案件中，大多數都有順利救回。

台南市觀旅局是擁有「水域遊憩活動管理辦法」罰則的權利機關，勤務交棒後，可聘用更專業的救生員，有更專業的救難器材，對防止溺水案件，更有幫助。

台南市長黃偉哲除了同意消防局這項勤務交接觀旅局，另外消防栓檢查交還自來水公司、捕蜂捉蛇回歸專業單位，都讓台南市消防人員肯定可減輕工作壓力。

(中時 )