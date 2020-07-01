大陸國務院新聞辦公室於周三（7月1日）上午10時舉行新聞發布會，介紹港版「國安法」草案的詳細情況。大陸全國人大常委會法工委主任沈春耀表示，中央經過認真評估，提出立法決定，條例明確規定香港維護國家安全的憲制責任。沈春耀強調，港區國安法並非取代基本法23條，特區政府仍需自行立法。

沈春耀表示，23條要求香港特區政府應自行立法，禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府、竊取國家機密的行為，還有兩種是和外國的政治性組織或者團體有關的活動，一共七種應予禁止和懲治。

其中，有兩種​​行為是有交集的，一個是分裂國家，另外一個在23條中表述是「顛覆中央人民政府」，在國安法中表述是「顛覆國家政權」，含義更為廣泛、更為充分。

他指，23條與港區國安法不同，港區國安法的法律內容比原來基本法23條設想的內容要廣泛得多，因此港區國安法不會取代23條。

(中時 )