榮總新竹分院放射科醫師張尊厚發現，竹東地區婦女觀念較保守，摸到乳房腫塊後未馬上就醫，到發現乳癌多太晚就醫，建議「沒摸到腫塊也要定期檢查」，做乳房X光攝影或乳房超音波，偵測觸診無法發現的乳癌，以降低死亡率。

張尊厚說，台灣雖屬乳癌低發生率地區，但罹病年齡層偏低，如何做乳癌篩檢及做對檢查，刻不容緩，基本上，若有家族史等危險因子的婦女，35歲起應到醫院做乳房超音波或乳房X光攝影檢查。

一般40歲以上婦女做第一次乳房X光攝影，而後以超音波及X光攝影交替檢查，50歲以後篩檢則以乳房X光攝影為主，若乳腺呈緻密特徵，則建議同時加做乳房超音波檢查。

張尊厚說，乳房X光攝影出現密集的微小鈣化點，或超音波有不規則邊緣腫塊等疑似癌變特徵時，則應以組織切片檢查來做確診。

張尊厚不諱言，乳房超音波檢查不容易觀察到密集的微小鈣化點特徵，以超音波檢查追蹤容易發生誤判，這是超音波的死角。相對地，密集的微小鈣化點特徵，是乳房X光攝影的重點，追蹤必須由X光攝影檢查來做。

張尊厚強調，不管是用乳房超音波還是乳房X光攝影，只要能清楚看到乳房病變的異常特徵，即用該項影像檢查做導引最為合適，只要選對方式才有準確性。

(中時 )