世邦魏理仕董事總經理朱幸兒今（1）日在主持世邦魏理仕第二季商用不動產市場季報時表示，儘管疫情衝擊全球，但台灣卻相對穩定，相對幸福，展望下半年商用不動產市場的趨勢，她樂觀預期表示：「預期主流市場將呈現「快馬加鞭」式，加速成交！」

今天世邦魏理仕召開商用不動產市場展望記者會，釋出利多訊息。

朱幸兒表示：「不同早先的貿易戰或是金融危機，此波疫情帶來的衝擊層面之廣，實為各界始料未及，全球大企業品牌紛紛傳出破產閉店，失業人數更是屢創高峰，依最能反映整體經濟景氣的製造業經理人指數來看，台灣已呈現連兩個月的緊縮，遑論海外仍受疫情蔓延衝擊下的主要市場，反映了下半年的經濟尚未能篤定走向後疫情時代的復甦之路。」 世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示：「儘管台灣經濟情勢相對穩定，全球經濟大幅衰退的隱憂仍使部分投資人改採觀望態度，加以市場上核心資產待售物件少，導致今年上半年全台商用不動產投資市場交易總額較去年同期大減近五成。另一方面，由於台灣利率水準處於低點，且銀行借貸態度正面，預期自用型買方置產需求將維持穩定。隨著下半年台灣經濟成長逐漸回升，預料全年整體不動產投資市場成交金額有望突破三千億元，創歷史次高紀錄。」

世邦魏理仕台灣估價及諮詢服務部主管施甫學表示：「觀察投資人動態，本土大型科技電子公司因應全球局勢持續調整產線布局，多家企業選擇於現有廠房坐落之工業園區內進行擴張，加上食品加工業者穩定擴大營運規模積極購買廠房，自用型買方需求強勁帶動工業地產交易金額。值得一提的是，自用型買方積極搶進工業土地，成為繼建商後的最大買方類型，尤其在疫情迷霧中更是地產市場令人意外的驚喜。」

世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民表示：「疫情下各地政府祭出嚴格的出入境管制，使得許多跨國企業於年初已安排來台的實地訪察行程受迫延期，相關租賃計畫也因整體全球經濟迷霧未散而暫時遞延。而由於台北市商辦空置率現已處於歷史低檔，預料下半年A辦租金仍將維持0.5%穩中有升的增幅，預計在2023年市中心的新大樓相繼落成後，商辦市場可望再掀一波高潮。」

(工商 )