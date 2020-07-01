中華民國民宿協會全國聯合會總會長劉寧源等雲嘉南觀光產業代表都陸續提出建言。（呂妍庭攝）

雲嘉南觀光產業代表都陸續提出建言。（呂妍庭攝）

交通部長林佳龍今1日南下與雲嘉南地區觀光產業代表座談，聽取業者建議、心聲，林佳龍除當面一一回應外，亦鼓勵業者做觀光應該像養雞生蛋，不要殺雞取卵，強調觀光局正全力推動區域觀光聯盟，希望把國家風景區管理處範圍擴大到周邊，鼓勵地方業者一同加入整合資源，形成一個雲嘉南觀光圈，等疫情過後，國境一開，就能把國際觀光客導入觀光圈。

林佳龍說，雲嘉南的觀光條件比北部差很多，但不代表沒有優勢，「落後就是優勢」，雲嘉南非常有潛力，只是翻轉要有特色，未來應該要精準行銷，指台灣是防疫大國，疫情過後會是觀光大國，希望觀光業者眼光放遠，大家串連起來，在安心旅遊啟動後，下半年把上半年失去的觀光財賺回來。

交通部長林佳龍今1日南下與雲嘉南地區觀光產業代表座談。（呂妍庭攝）

林佳龍除提到交通部即將在台61線廣設休息站，接下來交通部將動用特別預算及前瞻預算，以全國13個風景區管理處做平台，與地方縣市政府、觀光業者一起建構起區域觀光聯盟，未來做智慧觀光、數位轉型，最重要是要讓業者產品賣得出去、消費者回流。

嘉義縣長翁章梁也說，嘉義沿海的觀光發展比山區晚10年，但業者都很用心，只是嘉縣面臨少子化、老年化，人口外流相對嚴重，現在各縣市大力推觀光，嘉義縣也做賣力推動中，但畢竟觀光是流動財，做觀光還是要有想法和策略， 對林佳龍推動區域觀光聯盟做法深表贊同。

立委蔡易餘亦肯定台61線廣設休息站的構想，並提到目前國旅是最好的機會，但雲嘉南濱海的特色就是窮，希望交通部帶著業者做產業整體布局，讓海區觀光有更大的發展。

包括全國旅行公會理事長蕭博仁、中華民國民宿協會全國聯合會總會長劉寧源等雲嘉南觀光產業代表都陸續提出建言，內容五花八門，林佳龍也當場回應，事後受訪時更強調雲嘉南很有潛力，疫情過後能以地方創生方式形成一個雲嘉南觀光圈，這將是交通部同時完成防疫旅遊、安心旅遊及國際旅遊3階段觀光旅遊復甦所思考的方向。

(中時 )