中華電(2412)、台灣大(3045)昨(30)日5G風光開台，遠傳(4904)也即將在本周五宣布開台，以目前已經開台的兩家資費來看，整體差異性不大，周五遠傳的資費是否會有新火花，市場也相當期待，另外，台灣之星也預告，將在本周五釋出第一波資費訊息，由於當年4G市場會走向低價吃到飽，台灣之星扮演主要的關鍵，故在全新的5G時代，台灣之星的價格定位究竟是「市場追隨者」還是「市場破壞者」，周五將有進一步消息，惟台灣之星已經預告，將「延續4G時代推翻不合理的精神」。

「遠傳心5G」開賣倒數3天，遠傳表示，7月3日公布的資費方案值得市場期待，也將是本周開賣的5G服務中，平均用戶頻寬最大的，為讓消費者真實感受最鮮嫩肥美的5G魚肚，當天北中南的遠傳5G體驗館將推出各種以魚肚料理為名的5G創新娛樂應用。

另外，本周五「遠傳心5G」開賣後，遠傳將陸續於各大熱鬧商圈、景點舉辦「遠傳心5G 飆速體驗營」活動，首場活動7月5日於捷運西門站六號出口展開，現場提供最新5G手機體驗、VR遊戲、VR影音，以及趣味闖關活動，並陸續前進逢甲、高雄新崛江等景點商圈。

台灣之星預告，隨著三大電信陸續公布5G資費方案，5G吃到飽資費突破千元的態勢也大致底定。台灣之星做為台灣4G平價吃到飽的重要推手，迎向5G，仍將貫徹「最高CP值、服務好、專業佳」的價值主張，扮演好市場的關鍵制衡力量，讓全民得以用合理的價格暢享5G，故台灣之星將於周五祭出5G資費第一彈，延續4G時代推翻不合理的精神，將再次震撼台灣電信市場。

回顧台灣4G開台之初，原先定調1399元吃到飽，但台灣之星一開台即打破市場慣例，推出599元吃到飽，成功顛覆市場吃資費結構，也使得電信三雄不得不跟進，眼看5G開台，看來電信三雄對於台灣之星這位電信小兵也不敢再輕忽。

(時報資訊)